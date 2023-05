Udinese-Napoli, copertura planetaria: sarà trasmessa in tutto il mondo

Tutto il mondo a Udine. Come? Attraverso una copertura televisiva capillare. La partita del Friuli, che potrebbe valere lo scudetto, verrà trasmessa in tutti i cinque continenti. Nessuno vuole perdersi il trionfo possibile del Napoli. Migliaia i tifosi pronti a sedersi sugli spalti della Dacia Arena, tantissimi seguiranno la gara a distanza dal Maradona , tutti gli altri la vedranno in tv, dall'America al Medio Oriente, senza dimenticare le principali nazioni europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Polonia.

Udinese-Napoli trasmessa in tutto il mondo

Lo scudetto potrebbe arrivare già stasera se la Lazio non batterà il Sassuolo, ma quella di giovedì resta notte importante, storica. Per questo le tv hanno scelto di trasmettere la gara. Negli Stati Uniti, la gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su CBS Sports Network (Canale lineare) e su Paramount+ (OTT). In Medio Oriente, andrà live su Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare). Udinese-NAPOLI sarà vista anche in Russia, in diretta su Match TV (canale lineare). Udinese-Napoli sarà vista ovunque, anche nelle nazioni centro-sudamericane e in Oriente.