Lazza concerto a Napoli, provoca i fan per la Champions: la loro replica

La rivalità tra Milan e Napoli si è accesa dopo le partite dei quarti di finale di Champions che hanno portato l'eliminazione degli azzurri. Il cantante e tifoso del Milan Lazza ha voluto ricordarlo dopo esser stato in concerto nel capoluogo campano, dicendo al pubblico: "Mi avevano detto di non fare battute sul calcio, ma sono molto contento che oggi, che è mercoledì, possiate essere qua perchè siete usciti dalla Champions ". Dopo la provocazione, la risposta del pubblico non si è fatta attendere...

La risposta dei tifosi del Napoli nei confronti del tifoso del Milan Lazza

In seguito alla provocazione del cantante Lazza, che era in concerto a Napoli e che ha voluto ricordare ai suoi fan l'eliminazione dalla Champions, la risposta del pubblico non si è fatta attendere. I fan hanno infatti risposto al rapper cantandogli il coro: "Chi non salta milanista è".