"Allianz Stadium", a Napoli spunta striscione sulla Juve e diventa virale

Striscione ironico dedicato ai tifosi della Juventus. A Napoli, nei pressi del carcere di Poggioreale, è apparso uno striscione bianconero con la scritta "Allianz Stadium". La foto è diventata virale in poco tempo sul web. Ce n'è un altro, invece, in azzurro, che indica lo stadio Maradona, con la freccia rivolta verso il lato opposto della strada, verso Fuorigrotta.

Napoli, lo striscione con riferimento alla Juventus in città

Tra le due tifoserie da anni c'è grande rivalità e quest'ultima trovata in città, a Napoli, ne è la conferma. La città, intanto, sta vivendo in apnea, in attesa di questa sera. Dal Maradona o in ogni altro punto nevralgico sarà possibile festeggiare lo scudetto qualora la squadra di Spalletti conquistasse almeno un punto in Friuli contro l'Udinese.