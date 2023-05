Totti, il video social ricorda Maradona ai tifosi del Napoli: il motivo

Totti gioca a pallone sulle note di: "Live is life"

Una recente storia Instagram pubblicata da Totti ha ricordato Maradona ai tifosi del Napoli. La leggenda della Roma ha condiviso un video in cui è intento a giocare a pallone con dei bambini in una piazza e la canzone che accompagna le immagini mostrate è la celebre "Live is life". Il noto brano ricorda lo storico riscaldamento di Maradona in una partita all'Allianz Arena tra gli azzurri e il Bayern Monaco dell'89.