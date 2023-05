"Mai visto nulla di simile": la frase storica sul primo scudetto del Napoli

Bruno Giordano non dimentica lo scudetto vinto con la maglia del Napoli nel 1987 e ricorda bene anche le parole degli avversari della Fiorentina nel giorno in cui arrivò il primo storico titolo: "Avevo Oriali al mio fianco che giocava con la Fiorentina e mi disse di non aver mai visto uno spettacolo del genere. Il cielo era già tutto azzurro. Il pubblico ci ha ascoltato, chiedemmo di non invadere il campo e noi siamo stati sotto le curve con loro per festeggiare. Insieme cantavamo cori per Diego, non c’è mai stata invidia, siamo sempre stati pronti a sostenerlo".