Diretta Spalletti piange in diretta tv per lo scudetto LIVE

I sacrifici di una vita, il percorso di una carriera, i sogni e gli incubi di un uomo che ha dato, in campo, tutto se stesso, pregi e difetti compresi, per arrivare a questo momento qui: Luciano Spalletti vince il suo primo scudetto. Con il Napoli, Spalletti trionfa e quindi, per la prima volta, parla da Campione d'Italia. Ecco le sue parole.

23:59

Di Lorenzo a nome della squadra: "Grazie mister, te lo meritavi. Sei tanta roba"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha detto: "Il mister è tanta tanta roba, se lo meritava dopo tutta la carriera che ha fatto"

23:15

Le dediche e le lacrime di Spalletti

E alla fine Luciano Spalletti si commuove e dedica lo scudetto "ai giocatori e poi a Napoli, Napoli è per te, a tutto il Napoli, a tutti coloro che lavorano. Alla società e a Matilde che è mia figlia, e a tutta la famiglia, e a mio fratello Marcello". E sono lacrime.

23:14

Spalletti scherza con Osimhen

"E' un giocatore fortissimo, è generoso, quando vede la palla, la rincorre ovunque. E' uno che ha fatto tanta roba, aver segnato il gol scudeto è il giusto premio"

23:11

Spalletti e gli obiettivi

"Qui la gente ha visto Maradona, c'è anche la sua profezia. E' difficile dire lottiamo solo per un piazzamento, mi è stato chiesto di tenere il Napoli in Champions, era il primo obiettivo. Lo scorso anno a fine stagione ci hanno contestato e non mi hanno contestato. Quando ho detto che bisognava vincere mi hanno detto che avevo detto qualcosa di troppo grosso. Io sono venuto qui per vincere lo scudetto. E basta".

23:09

La gioia dei napoletani è meravigliosa

"Sentire il sentimento della felicità sul gruppone è stupendo, molte persone supereranno i momenti duri della loro vita pensando a questo momento qui. Mi sento rilassato, meno male ce l'ho fatta"

23:08

Arriva Spalletti: "Non riesco a gioire totalmente"

"Per chi è abituato a lavorare come me il pensiero di gioia è fugace, io già penso ancora a lavorare"

23:06

Spalletti e i giocatori ancora nello spogliatoio

I giocatori del Napoli e Spalletti sono ancora nello spogliatoio a festeggiare

22:40

SOGNO NAPOLI: ARRIVA LO SCUDETTO

Sono le 22:36 del 4 maggio 2023: il Napoli è campione d'Italia. Tra poco le parole di Luciano Spalletti

Dacia Arena, Udine