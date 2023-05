Kvara, Napoli e lo scudetto della competenza

Ha pregato e ha indicato il cielo, mentre l’arbitro fischiava la fine della partita a Udine. “Credi sempre nel Signore”, è la frase che Khvicha Kvaratskhelia ha scritto in cirillico e scelto come biglietto di presentazione sul suo profilo Instagram. Il pensiero è andato lassù anche ieri sera, quando il Napoli è diventato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia: bellissimo e inarrivabile, capace di sparire subito dai radar della concorrenza. Kvara e Osimhen rappresentano il manifesto di questa squadra che in estate aveva compiuto scelte coraggiose, rinunciando a Koulibaly e a Insigne, a Mertens e a Fabian Ruiz. Salary cap, riduzione del tetto ingaggi, debiti azzerati. Una svolta politica e culturale, nel segno della competenza. Perché dopo Osimhen, preso nel 2020, il Napoli è arrivato prima di tutti - degli sceicchi e dei petrolieri - anche su Kvara, che ora fa invidia al Manchester City e al Liverpool, al Psg e al Real Madrid, al Barcellona e alla Juve. Quattordici gol e sedici assist : il ragazzo di Tbilisi è la dimostrazione che il calcio può regalare emozioni e trofei anche senza produrre dissesti finanziari.

Parodosso di mercato

Kvara è costato undici milioni e mezzo: nella classifica dei trasferimenti del 2022-23, in base al costo, occupa il 226° posto. Un paradosso, un’assurdità, che aveva cominciato a prendere forma già a Ferragosto, quando l’ex talento del Rubin Kazan e della Dinamo Batumi si era presentato a Verona realizzando un gol e firmando un assist per Zielinski. Non era una bugia dell’estate, ma solo la prima pagina di un diario che Kvara ha saputo riempire di contenuti. I paragoni con George Best, Salah e Baggio. Un soprannome impegnativo e prestigioso: “Kvaradona”. Elogi e applausi che non gli hanno mai fatto tradire, però, il suo primo principio: domani si riparte da zero.