Lapo Elkann e il tweet sul Napoli: "Non rosico, la Juve è più forte"

NAPOLI - Lo scudetto del Napoli è il coronamento di un campionato dominato dall'inizio alla fine, come riconosciuto anche dai tifosi delle altre squadre e persino dagli storici rivali juventini , anche se c'è chi come Lapo Elkann ha già lanciato il guanto di sfida in vista della prossima stagione.

Il tweet di Lapo

"C’è chi dice che rosico per scudetto vinto dal Napoli - scrive su Twitter l'imprenditore, grande tifoso bianconero -. Assolutamente no, gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro". Un messaggio che ha generato ovviamente una pioggia di commenti, da quelli orgogliosi del popolo bianconero a quelli ironici e sarcastici dei sostenitori partenopei.