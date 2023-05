Cholo Simeone, cena al ristorante a Napoli e videochiamata con i figli

NAPOLI - Napoli pazza per lo scudetto. La squadra di Spalletti ha regalato al popolo napoletano la gioia per il terzo scudetto della storia dopo 33 anni di attesa. A Napoli si è festeggiato per tutta la notte. Nella città partenopea presente anche il Cholo Diego Simeone, papà dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone. L'allenatore dell'Atletico Madrid ha cenato ieri al Ristorante Re di Napoli sul lungomare in compagnia della moglie e delle compagne di Raspadori e del Cholito. Il Cholo Simeone ha poi pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae in videochiamata con i figli Gianluca Simeone, attaccante dello Xerez, Giuliano Simeone, attaccante dell'Atletico Madrid in prestito al Real Saragozza, e il grande festeggiato Giovanni Simeone.