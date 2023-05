Scontri Udinese-Napoli, la Polizia avvia le perquisizioni

Al triplice fischio della sfida tra Udinese e Napoli, alla Dacia Arena si è scatenato il tripudio generale da parte dei tifosi azzurri per la vittoria dello scudetto. Dopo l'invasione di campo da parte dei supporters partenopei, però, la festa si è trasformata per qualche minuto in caos, degenerando in scontri tra dei gruppi ultras delle due squadre. Dopo i fatti avvenuti alla Dacia Arena, sono in corso approfondimenti da parte della Questura di Udine.