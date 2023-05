Benitez esalta il Napoli: "Scudetto merito di tutti, per aprire un ciclo..."

Rafa Benitez , ex allenatore del Napoli tra il 2013 ed il 2015, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare lo scudetto appena conquistato.

Napoli, Benitez: "Non mi prendo i meriti per lo scudetto"

Lo spagnolo ha esaltato così il lavoro svolto dalla società e da Luciano Spalletti nel corso della stagione: "Tutti possono parlare di Osimhen, di Kvaratskhelia, ma credo per mantenere una squadra su questo livello per tutto il campionato sia merito di Spalletti, della società, dei tifosi e del presidente. Io non voglio prendermi meriti per lo scudetto. Ai miei tempi abbiamo iniziato un percorso, un cambio di mentalità e sono molto orgoglioso di questo". Benitez ha quindi parlato della possibilità di aprire un ciclo: "Quando una squadra è vincente è possibile che qualche giocatore possa andare via, il mercato è questo. Dovranno muoversi bene, ma Spalletti ha le possibilità di continuare a scrivere la storia perchè adesso in Serie A può competere con le altre senza nessun problema".