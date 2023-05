Napoli, tifosi festeggiano lo scudetto facendo sfilare un asino: denunciati

Asino vestito d'azzurro, denunciati i responsabili

Ora i responsabili sono stati identificati e denunciati per maltrattamento di animali, con l'equino finito sotto sequestro e portato in un maneggio della provincia di Benevento. Ad annunciarlo sono stati Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana, e Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. "Continuo a ribadire che i festeggiamenti non devono essere una scusa per comportamenti barbari e per la tortura di poveri animali, è da balordi utilizzare un asinello e trasformarlo in un oggetto da esibire trionfanti senza tener conto che si tratti di un essere vivente con le sue peculiarità ed esigenze. Il povero animale colorato di azzurro e bardato con le bandiere della squadra del Napoli Calcio. L'animale è stato immobilizzato e portato in trionfo per le strade della città nei giorni di maggiore entusiasmo per la vittoria dello scudetto. Siamo felici di apprendere che ora si trovi in un maneggio, e ci auguriamo che per i responsabili vengano previste pene severissime".