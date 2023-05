Paolantoni, vestito a sorpresa: "Più coperto di così non posso"

Prima nudo e poi con l'armatura militare. Il comico napoletano Francesco Paolantoni torna in tv e, stavolta, lo fa vestito, coperto, come sottolinea lui ironicamente: "Più coperto di così non posso". Paolantoni era in collegamento da Piazza Plebiscito con "Che tempo che fa - il tavolo". Si era tornato a parlare delle immagini del comico nudo sul lungomare per pagare dazio dopo una scommessa con Le Iene.