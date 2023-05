Bayern, l'ad a sorpresa su Osimhen: "Bisogna stare attenti..."

Victor Osimhen è stato spesso accostato al Bayern Monaco che ha necessità di una nuova punta per la prossima stagione. L'incognita principale è rappresentata dall'aspetto economico dato che De Laurentiis pare orientato a chiedere non meno di 150 milioni per la cessione del suo bomber. Di cifre ha parlato alla "Bild" il CEO del club tedesco, l'ex portiere Oliver Kahn, commentando il valore del nigeriano: "Quando si parla di queste cifre, bisogna chiedersi: il giocatore vale quei soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio. Abbiamo provato di tutto per avere Haaland, ma non volevamo oltrepassare certi limiti economici".