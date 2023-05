Napoli, Kim: "Ecco quando ho capito di aver vinto lo scudetto"

La Corea del Sud ha seguito le sorti del Napoli per la presenza in squadra di Kim Min-Jae. Proprio il centrale di Spalletti è stato protagonista di una divertente intervista alla tv ufficiale della federazione coreana in cui si alternavano le sue dichiarazioni ai commenti di tifosi per cui Kim è un idolo. "Lo scudetto è stato come raggiungere un traguardo molto sudato. Mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro" dice l'ex Fenerbahce da tempo al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Manchester United. Lui, per il momento, si gode il grande traguardo.