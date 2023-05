Materazzi, sfottò incredibile alla Juve sui social: c'entrano Napoli e Bono

Marco Materazzi è sempre molto attivo sui social network, soprattutto quando si tratta di ironizzare contro la Juventus , la rivale storica dai tempi dell'Inter. Stavolta il riferimento è ad una frase di Bono Vox, frontman degli U2, a Napoli in questi giorni per il suo tour, di scena sabato al Teatro San Carlo.

Materazzi e il post contro la Juventus

Il cantante ha detto di essere "allergico solo alla Juve" mentre si trovava in un noto locale del centro e così Materazzi, prendendo in prestito questa notizia, l'ha condivisa sui suoi canali social allegando "Co, come mai..." con una risata. A cosa si riferisce l'ex centrale Campione del Mondo nel 2006? Ad una storica canzone che fa riferimento alle difficoltà della Juventus a trionfare da anni in Champions League. Molti avranno colto l'ironia e il messaggio social di Materazzi.