Zielinski e la sua auto azzurra: due dettagli non sfuggono

Piotr Zielinski mostra fiero sui social la sua auto. Si tratta di una cinquecento azzurra con dettagli che non sfuggono come la N e come il numero 20 che compare di rosso sul fianco e anche sul tetto in bianco col suo cognome. A mostrare la vettura è Ostigard che ironizza col compagno dopo l'allenamento di venerdì mattina.