Monza-Napoli, info e modalità sul rimborso per il settore ospiti

Una notizia improvvisa e inaspettata: i tifosi del Napoli non potranno riempire il settore ospiti per la sfida di domenica contro il Monza. La società azzura sul proprio sito ufficiale ha informato i tifosi interessati, quelli che avevano acquistato già da giorni i biglietti, che - in attesa del provvedimento di divieto ai tifosi residenti in Campania di assistere al match Monza-Napoli - "l’A.C. Monza provvederà ad annullare i biglietti già acquistati da coloro che risiedono in Campania nonché a rimborsarne il costo. I tagliandi annullati saranno rimessi in vendita a partire dalle ore 18 di oggi, venerdì 12 maggio 2023 e fino alle ore 19:00 di sabato 13 maggio 2023".