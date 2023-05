Rosa Ricci di Mare Fuori: “Ecco cosa ho fatto per lo scudetto del Napoli…”

NAPOLI - Il sogno di diventare un'attrice e l'emozione per lo scudetto del Napoli . Sono alcuni tra i tanti argomenti trattati da Maria Esposito in una lunga intervista su Vanity Fair. La giovane attrice è diventata famosa con il ruolo di Rosa Ricci , la figlia di un boss della camorra, nella serie Mare Fuori : "Io in realtà sono timida. Celebrità? Surreale, è arrivato tutto all'improvviso dal nulla. Era una cosa che andava coltivata di più, ma è andata così, non ho ancora avuto il tempo di metabolizzare".

Rosa Ricci di Mare Fuori, ecco cosa ha fatto per lo Scudetto

Sul rapporto con i fan e sulla recente vittoria del Napoli: "Ci sono un sacco di ragazze che si vestono come Rosa Ricci qui a Napoli: è incredibile. Se ho paura dei fan sotto casa? Sì, molto. Per il quartiere io ormai non posso più uscire, mi fermano in continuazione. Devo prepararmi, come l'altro giorno, quando sono uscita a festeggiare lo scudetto del Napoli e c'era la gente che mi faceva i cori: 'Rosa Ricci, alè alè'. A volte esco camuffata, col cappuccio e gli occhiali. Ma non mi piace farlo". Poi sulla città di Napoli: "Resterò qu per sempre. Non mi immagino da nessun'altra parte, Napoli è de' core, il mio posto è qui".