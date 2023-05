Spalletti e la battuta ai giornalisti in sala stampa: "Ditemi voi chi devo far giocare..."

Rilassato, sorridente, come è giusto che sia. Come sempre ironico e mai banale. Luciano Spalletti è andato oltre le parole sull'incontro con De Laurentiis e il futuro al Napoli nel corso della conferenza stampa che ha tenuto questa mattina alla vigilia della trasferta a Monza .

Napoli, la formazione e il siparietto

Accolto dagli applausi, l'allenatore, comprensibilmente rilassato e felice per la vittoria dello scudetto, si è concesso più di una battuta. In particolare, quando un giornalista gli ha chiesto se almeno per una volta avesse potuto dare la formazione inizianel del Napoli, Spalletti ha risposto: "Bisogna fare le cose correttamente e dare un po' di spazio a chi non ha giocato precedentemente. Dall'inizio vi dico che gioca Bereszynski. Non so: chi volete che giochi?" E giù risate.