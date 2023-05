Napoli, Spalletti svela il cartello negli spogliatoi a Monza: "Mai successo"

Bellissimo gesto da parte del Monza in occasione della sfida vinta contro il Napoli. Oltre alla celebrazione in campo col pasillo de honor, replicando quanto fatto domenica scorsa dalla Fiorentina, la squadra allenata da Palladino - che ha vinto 2-0 - ha fatto trovare un cartello nello spogliatoio azzurro. A rivelare il retroscena è l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti: "Ho apprezzato il cartello 'benvenuto Napoli' che ci hanno fatto trovare nello spogliatoio. Non ci era mai successo".