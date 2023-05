Giuntoli dal Napoli alla Juve, manca poco: tutti i dettagli

TORINO - Il tempo delle decisioni è arrivato, per quello degli annunci bisognerà aspettare ancora un po', almeno fino al termine della stagione. Ma ormai sembra essere un autentico conto alla rovescia quello partito tra Torino e Napoli in vista del passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juve, se non è solo questione di tempo poco ci manca. È il ds dello scudetto l'uomo scelto dalla dirigenza bianconera per completare la rifondazione societaria iniziata con la rivoluzione di novembre e passata dalla nomina di Francesco Calvo a direttore generale. E Giuntoli non sarà da solo: tra i collaboratori a cui non vorrebbe (non vorrà) rinunciare c'è anche il braccio destro di sempre Giuseppe Pompilio, con un ex Napoli come Stefano Stefanelli che da Cesena potrebbe arrivare alla Juve magari per occuparsi della Next Gen.