Napoli, nasce nuovo gruppo tifosi: striscione d'esordio contro l'Inter

Esiste un nuovo gruppo di tifosi del Napoli. Farà il suo esordio domenica al Maradona in occasione della gara contro l'Inter in programma alle ore 18 valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Sarà presente nella tribuna disabili ed esporrà per la prima volta il suo striscione. Loro sono gli Ultrassettat' (Ultras seduti) che da anni dal settore a loro dedicato hanno seguito il Napoli dello scudetto (che verrà raccontato anche in televisione) sin dalla promozione in Serie A avvenuta nel 2007. La loro storia è stata raccontata da uno dei promotori dell'iniziativa, Angelo Magurno: "Abbiamo deciso di essere più visibili - le sue parole all'Ansa - aggiungendo anche dell'autoironia napoletana sulla nostra condizione di disabili costretti sulle sedie a rotelle".