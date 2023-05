Napoli, tutto sulla festa del 4 giugno: il programma e gli ospiti

Resiste forte l'idea di una grande festa allo stadio Maradona diffusa attraverso diversi maxi-schermi in tutta la città e nell'intera area metropolitana per celebrare la chiusura del campionato che ha riportato lo scudetto a casa 33 anni dopo l'ultima volta. È quanto si sono detti ad inizio settimana, in uno dei tanti contatti telefonici, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi in attesa di un incontro che avverrà nelle prossime ore. C'è intesa sulle modalità di svolgimento della serata show, ma si potrà agire concretamente solo quando sarà ufficiale dalla Lega la data della gara contro la Sampdoria . La partita dovrebbe essere confermata per il 4 giugno , il Napoli non ha ancora chiesto l'anticipo e non è detto lo farà, viceversa sarebbe impossibile prevedere il coinvolgimento di Piazza del Plebiscito che ospiterà il 2 e 3 giugno il concerto di Gigi D'Alessio. La macchina organizzativa è già in moto e verrà definitivo presto un piano traffico ad hoc.

La festa inizia allo stadio

De Laurentiis vuole ripetere al Maradona lo spettacolo del 7 maggio dopo la partita contro la Fiorentina. Al termine della sfida contro la Sampdoria, prevista in pomeridiana, tornerà il palco, i giochi di luce, i fuochi d'artificio, i calciatori che sfileranno e, special guest, ci sarà la coppa ben esposta che verrà mostrata in trionfo a tutti i settori dello stadio. Ci saranno tantissimi artisti dello spettacolo, a breve dovrebbe essere annunciata la presenza di Stefano De Martino che De Laurentiis ha recentemente apprezzato seduto in prima fila nel suo spettacolo al Teatro Augusteo. Quella, e non solo quella, è stata l'occasione per un lungo confronto tra i due sulle modalità di svolgimento dello show che vedrà coinvolti tantissimi cantanti, attori e ospiti a sorpresa non ancora svelati. Uno di questi potrebbe essere Giorgio Armani che da due firma la realizzazione delle divise da gioco. Saranno invitati anche diversi ex che hanno contribuito alla crescita negli anni del club.

E prosegue in Piazza del Plebiscito

La grande novità della "festa ufficiale" sarà l'installazione di diversi maxi-schermi tra città e province. Il cuore della serata si svolgerà a Piazza del Plebiscito ma il comune ha individuato altri punti per smistare la folla evitando eccessivi assembramenti come Piazza Mercato e Scampia. I sindaci di Castellammare di Stabia, Nola, Portici, Giugliano, Pomigliano e Pozzuoli avevano già dato piena disponibilità e ora sono in attesa di comunicazioni che arriveranno solo con l'ufficialità della data.