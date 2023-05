Fiorello risponde a De Laurentiis e svela un retroscena su Spalletti

Fiorello non sarà al Maradona per la festa scudetto del Napoli. Era stato invitato da De Laurentiis per condurre il suo programma, Viva Rai 2, da mezzanotte in poi "nel cuore della festa" ma il noto conduttore ha declinato l'invito. Come mai? Motivi organizzativi. Proprio Fiorello ne ha parlato questa mattina in diretta durante il suo programma dell'alba: "Ho sentito De Laurentiis ma gli ho spiegato che è impossibile venire, sarebbe stato un onore, bellissimo, ma non posso".