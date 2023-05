Napoli, usciti i due numeri dello scudetto: quante vincite al Lotto

I tifosi dicono grazie al Napoli. Non solo per la vittoria dello scudetto ma anche per i...riferimenti del trionfo. Sono stati estratti giovedì sulla ruota di Napoli due numeri legati al tricolore conquistato. Quali? Il 3 e il 33, ovvero gli scudetti vinti e gli anni d'attesa da uno scudetto all'altro, dal 1990 al 2023. Molte persone in città e provincia hanno puntato proprio su questi due numeri e hanno vinto.