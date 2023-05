Napoli, De Laurentiis e Di Lorenzo svelano le medaglie scudetto

Le medaglie scudetto: in cosa si differenziano?

La prima in oro e in soli 1926 esemplari, la seconda, a tiratura illimitata, in argento. Entrambe le medaglie hanno stampato il logo del club e la data della stagione (2022-2023) che si è chiusa con la conquista del titolo. Entrambe presentano la scritta “Ssc Napoli campione d’Italia” con lo scudetto tricolore.