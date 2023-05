Napoli, Politano celebra lo scudetto con un tatuaggio incredibile

Matteo Politano ha deciso di rendere indelebile l'emozione vissuta per la vittoria dello scudetto del Napoli . L'attaccante azzurro, infatti, si è fatto tatuare sul polpaccio un momento iconico dei festeggiamenti .

Il tatuaggio di Politano è spettacolare

L'immagine del tatuaggio vede Politano sventolare la bandiera del Napoli rivolto verso la curva A, protagonista di una coreografia da brividi dopo la vittoria del campionato. Per Politano si tratta del primo scudetto conquistato in carriera: una soddisfazione che gli sarà impressa sulla pelle e nel cuore per sempre.