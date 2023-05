L'annuncio di Benitez sul suo futuro

Rafa Benitez è pronto per una nuova avventura professionale. L'allenatore spagnolo è fermo da un anno dopo la fine della sua esperienza all'Everton e in questi mesi ha studiato, si è aggiornato, e ora non vede l'ora di ripartire. Lo annuncia in una lettera concessa a "The coaches voces" in cui fa una sintesi della sua lunga e gloriosa carriera e poi, alla fine, scrive: "Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l'Everton ho lavorato duramente per restare aggiornato. Il calcio cambia e per questo ho studiato diverse squadre. Come giocano col 3-4-3 o col 5-4-1 o contro una squadra che ha l'80% di possesso palla".