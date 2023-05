Gigi D'Alessio e l'appello a De Laurentiis per la festa scudetto

La festa scudetto del Napoli sarà allo stadio Maradona il 4 giugno dopo la sfida alla Sampdoria (con la consegna della coppa) per l'ultima giornata di campionato. Eppure inizialmente l'idea era quella di un maxi-evento anche a Piazza del Plebiscito con altri palchi allestiti in diverse piazze della città di Napoli e nell'intera area metropolitana. Un'idea, al momento, accantonata. Lo conferma anche Gigi D'Alessio che proprio ad inizio giugno sarà in concerto nella più importante piazza della sua città.