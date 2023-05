"C'è un solo attaccante che può sostituire Osimhen e gioca in Italia"

Qual è l'attaccante che consiglia Galeone?

L'ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone fa il nome di un attaccante che considera ideale in caso di cessione di Osimhen: "Ho letto di un interessamento del Napoli per Hojlund, credo sia l’unico che può ricordarlo vagamente, ma fosse per me non cambierei mai Osimhen. Difficile, molto difficile trovare un giocatore e un centravanti del genere, con i suoi inserimenti".