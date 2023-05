La nuova maglia del Napoli con lo scudetto? Sul web spunta una foto

La prima maglia indossata da Maradona a Napoli , quella della stagione 1984/85, potrebbe essere fonte d'ispirazione per quella con lo scudetto 33 anni dopo . Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che la divisa degli azzurri del prossimo anno ricorderà molto quella del battesimo di Diego in Italia . Ovvero collo a V con righi bianchi . Ma ci saranno tante novità svelate dal sito specializzato Footyheadlines.com.

Tutti i dettagli della nuova maglia del Napoli

Cambierà, ad esempio, il main sponsor, si passerà da Lete a Msc Crociere. Lo scudetto, come detto, sarà al centro, con a lato l'altro sponsor, quello tecnico, e lo stemma della SSC Napoli. Ma le novità non finiranno qui perché, come anticipato da Valentina De Laurentiis durante la conferenza di presentazione del ritiro a Dimaro, anche per la stagione 2023/24 saranno tantissime le maglie che verranno presentate e qualcuna sarà svelata anche in Trentino. I tifosi non vedono l'ora di scoprirle tutte dopo il grande successo delle ultime.