"Stiamo svendendo il calcio", De Laurentiis lascia in anticipo assemblea Lega

Cosa ha detto de Laurentiis? Le sue parole

"Come sta andando l'assemblea? Stanno svendendo il calcio. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare. Su advisor e fondi è stata presa una decisione? Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea" le parole del numero uno del Napoli rilasciate prima di andare via. Per De Laurentiis, oggi 74 anni, sono questi giorni caldi con il toto-allenatore e l'idea Luis Enrique sempre più concreta per sostituire il partente Spalletti.