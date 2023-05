De Laurentiis e Simeone dal Papa: doppio regalo e un invito a Bergoglio

Visita dal Papa per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Cholito Simeone. Nell'Aula Magna dell'Augustinianum, a Roma, a margine dell'incontro tra il Pontefice e i giovani del movimento internazionale Scholas Occurrentes, il numero uno del club azzurro col bomber argentino ha donato a Sua Santità la maglietta del Napoli campione d'Italia col numero 10 e la scritta "Papa Francesco" e un piccolo piede in oro modellato sulla forma del piede di Diego Armando Maradona. "Spero tanto di poter fare una partita a Napoli con la squadra del suo cuore, l'Argentina" le parole di De laurentiis. Il Pontefice ha ricambiato donando un ulivo Benedetto che verrà piantumato in occasione di futuri eventi calcistici.

Il papa e il legame con Diego

Bergoglio ha un legame particolare col Pibe de Oro, ad esempio per le origini, entrambi argentini, ma anche per il suo amore per il calcio, uno sport al quale da piccolo ha provato ad avvicinarsi. Il Papa, poi, tifa per la squadra argentina del San Lorenzo, il club dov'è cresciuto Lavezzi, altro albiceleste che ha legato il suo nome al Napoli.

Le giornate romane di De Laurentiis

De Laurentiis ha vissuto giorni intensi a Roma: mercoledì ha partecipato all'assemblea di Lega al Coni, dalla quale è uscito per primo e contrariato, e in serata era all'Olimpico per la finale di Coppa Italia e ha festeggiato il compleanno divertendosi con Lotito. Oggi la visita al Papa.