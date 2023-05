L'ex avvocato di Totti scherza: "Spalletti? Con De Laurentiis finisce a pugni"

Come nelle più classiche delle storie d'amore, sta per terminare il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti. L'allenatore del Napoli dovrebbe lasciare a fine stagione e per questo il presidente azzurro pensa a Luis Enrique come successore. Ma cosa c'è dietro il divorzio ormai imminente tra i due? Domanda, questa, che è stata rivolta ad Annamaria Bernardini De Pace, l'avvocato matrimonialista più famoso d'Italia e anche legale che ha seguito Totti nel primo periodo del divorzio con Ilary.