De Laurentiis chiama Luis Enrique: "Pronto, vieni al Napoli?". Il retroscena

Hola. Pronto. De Laurentiis e Luis Enrique: la telefonata, la linea diretta tra Napoli, Roma, la Spagna, una casa e una panchina. La soluzione spagnola, con un occhio al Barça e un altro alla Nazionale, piace ed è intrigante soprattutto per il prestigio internazionale, e così il presidente ha preso il telefono e poi ancora. E ha chiamato Lucho: contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente. Il Napoli di Spalletti ha vinto lo scudetto e poi ha perso Spalletti: è così che stanno le cose. Ma DeLa ha ribadito di non voler vendere Osimhen e Kvaratskhelia sin dalla notte della prima festa al Maradona e poi mercoledì all’Olimpico, dopo aver assistito in tribuna al gala di Coppa Italia, ha spiegato di credere nella forza della squadra. E una squadra forte oggi, per essere considerata tale anche domani, farà di tutto per conservare i giocatori migliori. Come Osi e Kvara. Kvara che ieri, per inciso, ha sfilato proprio al fianco del presidente al concerto di Gigi D’Alessio in scena a Napoli, in Piazza del Plebiscito: una fotografia da inviare a Luis Enrique. Quasi un modo per dire che Khvicha è un pezzo del mosaico azzurro da esibire in Champions nella prossima stagione, argomento convincente. Di certo argomento importante da mettere sul tavolo delle trattative perché Lucho è uno degli allenatori più ambiti. Libero e corteggiato: l’irruzione del Psg sulla scena non è mica passata inosservata. Ci mancherebbe. Proprio come la frecciata a Spalletti, invocato dal pubblico della piazza a gran voce. «Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio non un obbligo», ha detto De Laurentiis sfilando sul palco.