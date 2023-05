Napoli, ecco perché è irraggiungibile il record di Sarri

Il pareggio rimediato dal Napoli a Bologna non permetterà ai campioni d'Italia di superare il record di Maurizio Sarri , fatto registrare al termine del campionato 2017/2018.

Perché il record di Sarri è irraggiungibile?

Il 2-2 maturato al Dall'Ara ha portato il Napoli a 87 punti in classifica, a una partita dal termine della stagione. Con un successo sulla Sampdoria, gli azzurri raggiungerebbero quota 90 punti. Il Napoli di Sarri ha chiuso a 91 punti, nonostante non abbia vinto lo scudetto, uno in più rispetto al potenziale bottino massimo che potrebbe ottenere la truppa di Spalletti.