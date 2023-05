Sabatini e le parole a sorpresa su Luis Enrique al posto di Spalletti

De Laurentiis ha ufficializzato l'addio di Spalletti, al suo posto ha in mente Luis Enrique per cui sono già partiti i primi contatti. Chi conosce molto bene entrambi è Walter Sabatini. L'ex dirigente della Roma ha conosciuto entrambi proprio nella Capitale e parla così dell'ipotesi Lucho sulla panchina del Napoli: "Sarebbe perfetto, è un grande uomo, come dicono in Spagna ed in Argentina un hombre vertical, ragazzo eccezionale e leale, con un impatto fortissimo nello spogliatoio e che gioca un calcio molto simile a quello di Spalletti. Luciano forse verticalizza più e palleggia meno di Lucho".