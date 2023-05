Klopp come Spalletti? La risposta dell'allenatore del Liverpool è chiara

Jurgen Klopp non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'allenatore del Liverpool blinda la sua posizione e si dice pronto a ripartire nonostante il quinto posto in campionato che vuol dire mancato accesso alla prossima Champions League. Si era vociferato di un possibile "anno sabbatico" per il tecnico tedesco, come per Spalletti che lascerà Napoli fermandosi per una stagione come riferito da De Laurentiis, invece Klopp ha smentito tutto: "Se ho bisogno di un break dal calcio? Onestamente no, sto bene e sono pieno di energie".