Kane manda un messaggio ad un giocatore del Napoli

Ndombele e il suo futuro ormai chiaro

Kane e Ndombele sono amici, si conoscono per essere stati insieme al Tottenham, sono rimasti in contatto in questi mesi. L'ex centrocampista del Lione, che ha appena vinto lo scudetto, sta per concludere la sua avventura al Napoli. A fine stagione scadrà il prestito ed è altamente probabile che la società di De Laurentiis non lo riscatterà. Dunque, domenica potrebbe essere per lui l'ultima al Maradona. Lo stadio sarà gremito per lo show a fine partita.