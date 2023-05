De Laurentiis ha ufficializzato il nuovo inno del Napoli

Anche il Napoli avrà il suo inno ufficiale: dal prossimo anno, infatti, al Maradona si intonerà una canzone storica di Nino D'Angelo . Il brano è conosciuto col titolo "Napoli" ma in realtà si tratta di "Quel ragazzo della Curva B" , canzone che dava anche il nome ad uno storico film datato 1987 dell'artista partenopeo. Anno non casuale, quello della vittoria del primo scudetto.

L'annuncio di De Laurentiis al concerto di Gigi D'Alessio

Proprio De Laurentiis ha annunciato la novità da Napoli, a Piazza del Plebiscito, in occasione del concerto di Gigi D'Alessio. Gioia grandi per i tanti tifosi presenti dato che, per molti di loro, era già questa la canzone di riferimento, un brano ricco di sentimento, emozioni e amore per la maglia azzurra. Una canzone cantata, ad esempio, in occasione della vittoria del terzo scudetto. Ora diventerà l'inno ufficiale del Maradona.