Napoli, Marcelino dice no a De Laurentiis

BARCELLONA - Dopo Rafa Benitez e Luis Enrique, dalla Spagna spunta un nome nuovo per il Napoli. Si tratta del quotatissimo Marcelino Garcia Toral, che nell’autunno del 2016 era già stato sondato dall’Inter, che poi virò su Stefano Pioli. Il tecnico asturiano, classe 1965, da qualche mese ha cambiato agente, passando dallo storico procuratore Eugenio Botas a Manolo Garcia Quilon, che cura, tra gli altri, gli interessi dei fratelli Theo e Lucas Hernandez, oltre che degli ex napoletani José Callejon, Pepe Reina e dello stesso Benitez. Quasi scontato, pertanto, per il Napoli un pensiero all’ex tecnico di Siviglia, Villarreal, Valencia e Athletic Bilbao, fermo da un anno, dopo l’adios ai baschi. Dopo aver accarezzato il sogno di succedere a Luis Enrique sulla panchina della Nazionale spagnola ed essere stato interpellato dall’Atletico Madrid come possibile erede di Simeone, che alla fine rimarrà al suo posto, Marcelino, qualche settimana fa, ha rifiutato un’offerta succulenta del Nottingham Forrest. Proposta declinata cortesemente. L'idea di prendere il timone di una squadra a stagione in corso lasciava diverse perplessità.