Siviglia-Roma, la foto che tutti i tifosi del Napoli hanno notato

Una maglia del Napoli sullo sfondo alle spalle di Rakitic. Un'immagine che ha fatto in poco tempo il giro del web. Tutti hanno notato la t-shirt di un tifoso presente alla Puskás Aréna di Budapest in occasione della finale di Europa League tra Siviglia e Roma: è quella del Napoli ai tempi di Maradona, la si riconosce per lo sponsor storico, Buitoni, e per questo motivo è stato subito notata.