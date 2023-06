Napoli, festa scudetto: dalla Regione arriva l'annuncio di De Luca

Quasi tutto pronto per la festa scudetto del Napoli. Domenica dopo la gara contro la Sampdoria ci sarà la celebrazione del trionfo in campionato, uno show con diretta su Rai 2. Ne ha parlato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con un annuncio: "Con il presidente De Laurentiis abbiamo sottoscritto l'intesa per l'organizzazione della festa per il terzo scudetto del Napoli".