Napoli, ecco la festa scudetto

NAPOLI - L’ultima in panchina un mese dopo il grande trionfo. Luciano Spalletti, domenica, saluterà Napoli, i suoi tifosi, lo stadio Maradona, l'affetto della gente. Sarà una giornata a suo modo indimenticabile. Vorrà godersela dal primo istante. Percorrerà chilometri a bordocampo quasi fosse una finale , salirà sul palco per la grande festa, indosserà fiero la medaglia tricolore. Il Maradona urlerà ancora più forte il suo nome. Sarà un weekend speciale con l'attesa che cresce: al triplice fischio della sfida contro la Sampdoria avrà vita lo show in diretta su Rai 2, la festa scudetto della quale, al momento, filtra poco perché, come riferiscono gli organizzatori, sarà un evento «unico e mai visto prima» e proprio per questo sorprendente. Nessuno rimarrà deluso.

Uno show nel segno di Maradona

Allo stadio ci saranno due ospiti dal sapore nostalgico: Claudia Villafane, moglie storica di Maradona, e la figlia Giannina. Sono attese per oggi in città, trascorreranno diversi giorni a Napoli, rivedranno vecchi amici (come Bruscolotti con la moglie Mary) e scopriranno, come fosse nuova, una città che, negli anni, pur essendo cambiata, e in meglio, è rimasta legata al campione argentino, eterno idolo di tutti. Se Ferlaino è pronto a partire per Buenos Aires, per rendere omaggio alla tomba di Diego, loro hanno scelto di fare il percorso inverso. Domani saranno al concerto di Gigi D'Alessio e, ovviamente, domenica al Maradona per lo show durante il quale non mancheranno momenti dedicati al Pibe de Oro anche attraverso i maxi-schermi presenti. Oltre i due classici già installati in Tribuna e nei Distinti, De Laurentiis ne ha previsti diversi a bordocampo (più grandi di quelli con l'Udinese) per permettere ai tifosi degli anelli inferiori di assistere all’evento.

Uno spettacolo stile Superbowl

Saranno tre ore ricche, intense, con ritmi serrati, la musica e l'arte, la comicità, momenti romantici, di commozione, d'ilarità e ironia. Sta curando tutto De Laurentiis in prima persona. Nelle scorse ore c'è stato l'ennesimo confronto con Stefano De Martino , scelto come conduttore. Tra i due i contatti sono costanti, si sono incontrati diverse volte ma si sentono anche telefonicamente, o per whatsapp, con un semplice messaggio per diffondere idee o curare un dettaglio affinché nulla sia affidato al caso. De Laurentiis ha già annunciato diversi ospiti, si passa dai napoletani Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Clementino, Enzo Avitabile, Geolier, Stash e Lda alle cantanti Emma e Arisa, ma l'elenco di artisti sarà vasto e comprenderà anche comici, attori, personaggi del mondo dello spettacolo e qualche ospite top-secret (internazionale?) per cui il presidente del Napoli è ancora in attesa di risposte. La regia dell'evento sarà affidata a Stefano Vicario.

Hotel esauriti, in arrivo turisti da tutto il mondo

Lo stadio sarà sold-out, i biglietti sono andati esauriti in poche ore, sono previsti quasi 55 .000 tifosi ma tanti altri saranno comunque presenti all'esterno dello stadio. Ci sarà un corteo di georgiani da Campi Flegrei fino al Maradona con diretta tv da Tbilisi, la capitale della Georgia, per celebrare Kvaratskhelia. Arriveranno turisti da tutto il mondo: australiani, argentini, coreani, francesi, inglesi, americani. Gli alberghi sono off-limits da settimane, Napoli su Booking è la prima città italiana scelta per il lungo weekend del 2 giugno. Potranno godersi la festa attraverso i tre maxi-schermi installati a Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Ma la festa sarà trasmessa anche nelle principali piazze dell'area metropolitana: da Giugliano a Pozzuoli, da Castellammare a San Giorgio, sono diversi i comuni che si stanno organizzando per il saluto ai campioni d'Italia.