Kvaratskhelia, l’agente incontra il Napoli: ecco quanto guadagnerà

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Per non perdere tempo, ci vuole uno scatto secco: robe da Kvara, verrebbe da dire. L’allungo, la finta, la torsione, la convergenza, l’inversione e poi, zac verso l’infinito. E visto che è tutto apparentemente fermo, non c’è ancora una fumata bianca per l’allenatore, non ci sono “convocazioni” per il direttore sportivo, dovendosi portare un po’ di lavoro avanti, Aurelio De Laurentiis ha provveduto a dare una scossa, ha invitato i manager di Kvaratskhelia ed ha cominciato a chiacchierare di cose serie, anche se «volgari». Il calcio va così: puoi avere un contratto firmato appena un anno fa (ad un milione e quattrocentomila euro) con scadenza nel 2027, ma se vuoi startene tranquillo, convinto che non ci siano azioni di disturbo intorno ad un fenomeno paranormale che ha stupito l’Europa intera, vale sempre la pena adeguare quell’accordo, prolungarlo e dunque tenerlo in vita per un quinquennio (quindi 2028) e poi aggiungere qualcosina, siano euro preferibilmente (per arrivare a 2,5 milioni). Il resto, semmai, sono bonus, quelli non mancano mai: Adl cerca di fronteggiare situazioni del genere, inserisci premio ad obiettivo - la Champions, lo scudetto, i gol - direttamente nel carteggio. E comunque, Kvicha Kvaratskhelia sta per andarsi ad accomodare nella salotto buono di Castel Volturno, dove è arrivato nei giorni scorsi Mamuka Jugeli, il suo manager, che ha riallacciato i contatti ed è ripartito dalle cose che si erano detti due mesi fa, più o meno ad aprile, quando si posero le basi per sancire un altro patto di ferro.