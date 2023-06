Napoli, la rivelazione di Simeone: "Mio padre aveva previsto tutto"

Pur non avendo trovato continuità nella seconda parte della stagione, Giovanni Simeone ha vissuto un'annata piena di emozioni col Napoli, segnando anche gol pesanti in campionato e Champions League. L'attaccante argentino, a ormai un mese dall'aritmetica vittoria dello Scudetto, si è raccontato in un'intervista ai microfoni di AS, parlando di quelle che sono le sue sensazioni al pensiero di questo successo: "Ogni giorno realizzo qualcosa di nuovo che mi insegna quanto è stato bello tutto. L'altro giorno, per esempio, sono stato a Sorrento e c'era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite".