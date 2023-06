Napoli-Samp in chiaro sui maxischermi: i dettagli sulla festa scudetto

Napoli-Sampdoria, il secondo tempo sarà in chiaro

Il Sindaco di Napoli Manfredi ed il Prefetto Palomba hanno chiesto ed ottenuto che la partita potessere essere visibile sui maxischermi allestiti in città. La Lega Serie A e Dazn hanno concesso la libera tramissione solo dall'inizio del secondo tempo e per tutta la durata della festa. I maxischermi saranno quindi in funzione a partire dalle 19:15. Le piazze in cui verrà trasmessa la partita sono Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Giovanni Paolo II e Piazza Forcella.

Serie A, il comunicato sulla premiazione

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha fornito ulteriori dettagli sulla cerimonia: "Domenica 4 giugno la Lega Serie A e TIM consegneranno al Napoli, Società vincitrice dello Scudetto 2022/2023, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo sul terreno di gioco dello stadio “Diego Armando Maradona” al termine della gara Napoli-Sampdoria. Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, consegneranno la medaglia d’oro a tutti i calciatori e all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il Capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare il trofeo".