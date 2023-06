Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle degli azzurri: Lobotka lucido

Meret 6

Un anticipo su Gabbiadini e una buona chiusura in uscita su Malagrida. Alla prossima.

Di Lorenzo 6,5

Da capitano vero, da alfiere della destra anche se in ballo c’è giusto l’onore. Che lui non perde mai.

Rrahmani 6

Testa e piede, sicuro e concentrato. Garanzia.

Ostigard 6,5

Senza Kim gioca sul centro-sinistra, come in Nazionale, e da ex genoano sente il derby. E fa bella figura con Gabbia e Leris.

Mario Rui 6

Non giocava per infortunio dal bis di Champions con il Milan - 18 aprile - e chiude in prima linea.

"Nuovo allenatore del Napoli?", De Laurentiis ha dato un indizio

Bereszynski (32’ st) sv

Presenza da ex.

Anguissa 6

Capelli sciolti e il passo pure. Gioca senza assilli, senza strafare, però tenendo posizione e uomo di zona. Turk gli spezza il grido di una volée sulla linea.

Demme (35’ st) sv

Gettone.

Lobotka 6,5

La regia sempre lucida e qualche slalom con partenze da flipper.