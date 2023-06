Napoli, trionfare e dirsi ciao

C h e bel divorzio. Si usa in America festeggiare gli addii più dei matrimoni combinati spesso imprudentemente, oppure per allegria, sempre ignorando la prevista indissolubilità sacramentale. Il calcio - per fortuna - crea al massimo unioni utili, almeno nelle idee, mette insieme presidenti, allenatori, calciatori e tifosi per l’unico obiettivo che conta, la vittoria. Ricordo imprenditori arrivati “da fuori” e promotori di piani triennali che ho sempre deriso citando i mitici piani quinquennali dell’Unione Sovietica, la più tragica barzelletta di tutti i tempi.

De Laurentiis-Spalletti, ultimo atto